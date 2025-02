Американският милиардер отправи остри критики към украинския президент

Близкият съветник на Доналд Тръмп по националната сигурност Майк Уолц заяви, че бившият американски президент е крайно разочарован от Зеленски и от нежеланието му да участва в преговори с Русия.

„Президентът Тръмп очевидно е много разочарован, че Зеленски не седна на масата за преговори и не пожела да се възползва от възможността, която му беше предложена“, каза Уолц на пресконференция в Белия дом.

Самият Тръмп допълнително ескалира напрежението, като обвини Зеленски, че се държи като диктатор заради решението му да не свика президентски избори в Украйна.

В отговор на тези обвинения, украинският президент Зеленски заяви, че Тръмп се намира под влияние на руската пропаганда и живее в „пространство на дезинформация“.

Въпреки напрегнатата ситуация, след среща с пратеника на Тръмп за Украйна Кийт Келог, Зеленски промени тона си и подчерта, че страната му ще продължи да работи за „бързо споразумение за инвестиции и сигурност със САЩ“.

По-късно с по-обран тон Мъск заяви на кръгла маса във Вашингон, организирана от консерватори, че Тръмп е „много прагматичен“ по отношение на войната в Украйна. „Президентът е много съпричастен“, добави той.

Въпреки че не представи доказателства, преди няколко дни президентът на САЩ заяви, че подкрепата за Володимир Зеленски в Украйна е 4%. Според проучване, направено този месец от Киевския международен социологически институт (КИИС), който е признат за независим, 57% от запитаните украинци са заявили, че имат „пълно или частично доверие“ на украинския президент, отбелязва АФП.

В началото на февруари Доналд Тръмп обяви, че иска да договори споразумение с Украйна, което ще осигури на САЩ 50% от стратегическите полезни изкопаеми на страната в замяна на американската военна помощ.

Тази сделка беше определена от Майк Уолц като „историческа възможност“ и според него Киев трябва да я приеме.

Украинският президент отхвърли предложението, като заяви, че „Украйна не е за продан“ и че решенията за стратегическите ресурси трябва да бъдат в ръцете на украинския народ.

Американският милиардер Илон Мъск отправи остри критики към украинския президент Володимир Зеленски, заявявайки, че Зеленски е "презиран" от украинския народ, предаде Франс прес.

