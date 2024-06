Машина и на 81! Макартни обяви два концерта в Париж

"Salut la belle France": на френски език Пол Маккартни обяви във видеопослание два концерта на 4 и 5 декември в парижката La Défense Arena, предаде АФП. Легендата за последен път свири в страната на петлите през 2018 г.

"Тук е Пол, Пол Маккартни, идваме да свирим във Франция. Последния път, когато дойдохме, си прекарахме страхотно, във Франция винаги е страхотно. Така че елате, ще се забавляваме", продължи изпълнителят.

През ноември 2018 г. ветеранът от "Бийтълс" и групата му свириха пред 40 000 души в парижката La Défense Arena, най-голямата затворена зала в Европа, където наскоро пя Тейлър Суифт. Роденият в Ливърпул изпълнител обеща да се завърне.

81-годишният Макка изнесе концерт в рамките на световното си турне "Got back". Намигване към "Get back" - оригиналното име на проекта, заради който "Бийтълс" влизат в студио в Лондон през януари 1969 г.

По-късно тези сесии осигуряват боеприпаси за "Abbey Road" (1969 г.). И най-вече преработените от продуцента Фил Спектър - известен с прочутия си ефект "звукова стена" - песни дават началото на "Let it be", последния издаден албум (1970 г.), с песен, озаглавена "Get back".

Турнето "Get back" стартира в Съединените щати през 2022 г., след което се премества в Австралия, Мексико и Бразилия през 2023 г. За това турне "сър Пол" и неговите колеги черпят от репертоара на "Бийтълс", "Уингс" - друг проект на Маккартни - и соловите албуми на бившия "Бийтъл".

Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 21 юни.

Пол Маккартни винаги е в новините. На 14 юни най-накрая беше издаден "One Hand Clapping", албумът на Wings, записан в концертни условия през 1974 г. Ултрафеновете на Пол Маккартни вече са запознати с този албум, чиито пиратски версии се разпространяват. През 2010 г. е издадено DVD като бонус към преиздаването на албума на Wings Band on the Run, но то не включва всички записани песни.

"One Hand Clapping" съдържа 26 от тях, 27 дори ако се брои соло пиано медията на "Macca", обединяваща "The Long and Winding Road" и "Lady Madonna".