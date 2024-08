Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг заяви, че правителството на САЩ му е оказвало натиск да цензурира съдържание, свързано с COVID-19, съобщи Ройтерс.

"През 2021 г. висши служители от администрацията на Байдън, включително от Белия дом, многократно оказваха натиск върху нашите екипи в продължение на месеци. Те искаха да цензурираме определено съдържание, свързано с COVID-19, включително хумор и сатира", пише Зукърбърг.

Милиардерът направи това признание в писмо до председателя на съдебната комисия на Конгреса Джим Джордан. Meta е представила документи и стенограми на интервюта относно политиката си на модериране по време на пандемията.

"Решението дали да премахнем съдържанието зависеше от нас," продължава той, "но правителственият натиск беше грешен, и съжалявам, че не бяхме по-откровени за него."

По време на пандемията служители на Facebook си навлякоха гнева на критиците на локдауните, задължителните маски и ваксините. Причината беше свързана с премахването на множество постове под предлог, че съдържат дезинформация.

Facebook изтри повече от 20 милиона поста за малко повече от година в разгара на пандемията.

Зукърбърг признава и друга грешка.

Mark Zuckerberg just admitted three things:



1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans.



2. Facebook censored Americans.



3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story.



Big win for free speech. pic.twitter.com/ALlbZd9l6K