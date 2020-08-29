Макрон в ужас от руска намеса в Беларус

Руска намеса в Беларус ще бъде най-лошото, което би могло да се случи. Това предупреди френският президент Еманюел Макрон по време на среща с Асоциацията на журналистите, отразяващи президентските прояви, състояла се в Париж.

"Всяка външна намеса в Беларус ще доведе до интернационализация на този въпрос и най-лошото ще бъде една руска намеса", заяви Макрон. Това предупреждение бе отправено в момент, в който руският президент Владимир Путин изразява готовност да разположи сили в съседната на Русия страна, ако ситуацията там се влоши.

"С германската канцлерка Ангела Меркел ние не искаме да има повтаряне на случилото се в Украйна", каза френският президент Макрон, предаде БТА.