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Макрон в ужас от руска намеса в Беларус

  • 29.08.2020 | 15:45
    • https://www.marica.bg/index.php/svqt/makron-v-ujas-ot-ruska-namesa-v-belarus Marica.bg
  • Marica.bg
  • 367 прегледа
  • 2 коментара
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Руска намеса в Беларус ще бъде най-лошото, което би могло да се случи. Това предупреди френският президент Еманюел Макрон по време на среща с Асоциацията на журналистите, отразяващи президентските прояви, състояла се в Париж.

"Всяка външна намеса в Беларус ще доведе до интернационализация на този въпрос и най-лошото ще бъде една руска намеса", заяви Макрон. Това предупреждение бе отправено в момент, в който руският президент Владимир Путин изразява готовност да разположи сили в съседната на Русия страна, ако ситуацията там се влоши.

"С германската канцлерка Ангела Меркел ние не искаме да има повтаряне на случилото се в Украйна", каза френският президент Макрон, предаде БТА.

беларус русия намеса еманюел макрон
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Коментари (2)

може би щото мурзилите ше хапнат чурки

може би щото мурзилите ше хапнат чурки

29.08.2020 | 16:29

сигурно щото ше фарчат руцки тенекий скоро

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Жыве Беларусь!

Жыве Беларусь!

29.08.2020 | 15:56

Па усёй Беларусі падняўся народ Свабоду сваю адстаяць. Адзiнаю мэтай узняўся наш дух Цемру святлом разганяць. Браты-афіцэры, мы — адзіны народ. Мы разам жывем на зямлі. Зрабіце ж сумленны выбар свой. Ня хочам мы гэтай вайны. Прачніцесь, сябры, мы да праўды ідзем, Імкнемся да шчасця свайго. І мара народа ў краіне жыцця Проста — как добра было. Моцны грукат нястомленых рук Рады ідуць і ідуць. Мы — беларусы, мы з мірам ідзем У светлы і сонечны пуць.

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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