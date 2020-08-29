Макрон в ужас от руска намеса в Беларус
- 29.08.2020 | 15:45
- Marica.bg
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- 2 коментара
Руска намеса в Беларус ще бъде най-лошото, което би могло да се случи. Това предупреди френският президент Еманюел Макрон по време на среща с Асоциацията на журналистите, отразяващи президентските прояви, състояла се в Париж.
"Всяка външна намеса в Беларус ще доведе до интернационализация на този въпрос и най-лошото ще бъде една руска намеса", заяви Макрон. Това предупреждение бе отправено в момент, в който руският президент Владимир Путин изразява готовност да разположи сили в съседната на Русия страна, ако ситуацията там се влоши.
"С германската канцлерка Ангела Меркел ние не искаме да има повтаряне на случилото се в Украйна", каза френският президент Макрон, предаде БТА.
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Коментари (2)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
може би щото мурзилите ше хапнат чурки29.08.2020 | 16:29
сигурно щото ше фарчат руцки тенекий скоро
Жыве Беларусь!29.08.2020 | 15:56
Па усёй Беларусі падняўся народ Свабоду сваю адстаяць. Адзiнаю мэтай узняўся наш дух Цемру святлом разганяць. Браты-афіцэры, мы — адзіны народ. Мы разам жывем на зямлі. Зрабіце ж сумленны выбар свой. Ня хочам мы гэтай вайны. Прачніцесь, сябры, мы да праўды ідзем, Імкнемся да шчасця свайго. І мара народа ў краіне жыцця Проста — как добра было. Моцны грукат нястомленых рук Рады ідуць і ідуць. Мы — беларусы, мы з мірам ідзем У светлы і сонечны пуць.