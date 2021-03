Македонците скочиха срещу българската песен на "Евровизия"

Точно една седмица измина откакто Виктория Георгиева представи официално песента, с която ще се състезава на „Евровизия 2021“. Парчето се казва „Growing Up is Getting Old“ и предизвика горещи спорове в социалните мрежи. В случая не става въпрос за това дали феновете харесват песента или не, а за организирана и целенасочена атака от страна на македонски потребители. Те масово отправят обиди към Вики и целият български народ. Поводът е скандалът със сверно-македонския участник Васил Гарванлиев, в чийто клип се вижда родният трибагреник. На всичкото отгоре певецът призна в интервю, че има български корени и от 20 години притежава нашенски паспорт. В последните дни се чуват все повече призиви за това Гарванлиев да се бъде елиминиран от участието си в международния фестивал.

Атаката срещу Вики Георгиева не трябва ни най-малко да я притеснява. Проверка на „Марица“ показва, че нейната песен се котира изключително добре сред другите страни-участнички. Не напразно и букмейкърите определят „Growing Up is Getting Old“ като един от основните фаворити за спечелването на тазгодишната „Евровизия“. Припомняме, че Вики почти сигурно щеше да спечели форматът през 2020 година. Тогава тя избра песента „Tears Getting Sober“, но конкурсът пропадна заради пандемията.

През последните месеци Вики се показа като момиче, което никога не се отказва. Въпреки „малшансът“, който я споходи през миналата година, тя успя да намери сили и вдъхновение да създаде още по-докосваща музика. Чрез пост във Фейсбук тя благодари на редица музиканти и изпълнители, с което показва, че на сцената няма само конкуренция, а напротив – там се създават истинските приятелства.

"Евровизия 2021" ще се проведе на 18, 20 и 22 май в Ротердам.