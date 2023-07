На 40-годишна възраст е починал собственикът на руския "ИКС Холдинг" Антон Черепеников. Това съобщиха от компанията в своя канал в "Телеграм".

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 22 юли, събота, на възраст 40 години почина собственикът на "ИКС Холдинг", известният предприемач в областта на технологиите Антон Черепеников", е официалното съобщение. Причина за смъртта не се съобщават, пише "24 часа".

40y.o. founder and owner of big Russian IT group ICS Holding LLC Anton Cherepennikov found dead in Moscow. ICS group is the one of the biggest providers for storage systems, communications, cryptography in Russia https://t.co/s78jcQlHrr

Холдингът се появи през 2018 г. и обедини три групи компании: "Цитадела", която работеше в сферата на информационната безопасност и системата от тенически средства за обезпечаване на функциите за оперативно-разследващи мероприятия, "Форпост", специализирана в решението на въпроси, свързани със системната интеграция и цифровата трансформация на големи предприятия, и "Криптонит", инвестиционен посредник.

Черепеников бе едноличен собственик на капитала. Бизнесменът бе известен с прякора SNEG1 в света на киберспортовете. Неговата фирма "Цитадела" разработи специален софтуер за "Роспромнадзор" с който е можело да се следят почти всички потребители на интернет в Русия.

"Роспромнадзор" е една от бухалките на Владимир Путин срещу враговете му.

Anton Cherepennikov, head of the #ruZZian company IKS Holding, has died. His company created equipment for wiretapping people in the interests of special services.



Made a right decision - better die than live in Mordor pic.twitter.com/dFXV0aXVtk