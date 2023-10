Лошо ѝ се пише! Израел каза сбогом на Грета Тунберг

Министерството на образованието на Израел взе решение за премахване на училищните материали, в които се споменава шведската екоактивистка Грета Тунберг, съобщава порталът Ynet, като пояснява, че причината е позицията й в подкрепа на палестинците и Ивицата Газа.

"Тази позиция я лишава от правото да бъде пример по отношение на морални и образователни ценности и тя вече не може да служи като модел за подражание и образование за израелските ученици “, се казва в съобщение от ведомството, цитирано от медията.

Миналия петък Тунберг публично се изказа в подкрепа на палестинците и проведе митинг в подкрепа на Палестина и Ивицата Газа. На страницата си в социалната мрежа X (преди Twitter) тя изрази мнение, че "светът трябва да се изкаже и да призове за незабавно прекратяване на огъня, справедливост и свобода за палестинците и всички засегнати цивилни" след ескалацията на ситуацията в Ивицата Газа.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

