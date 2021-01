Лондон обяви важни промени за студентите на Острова

Четете внимателно, ако вие или детето ви искате да учите на Острова. Британската централизирана система за прием в университети UCAS взе безпрецедентно решение за удължаване на срока за подаване на документи от кандидат-студентите, съобщиха от Интеграл за Монитор. Вместо кампанията да приключи като е по традиция на 15 януари, срокът за кандидатстване е удължен с две седмици – до 29 януари.

Чрез UCAS център кандидатстват значителна част от българските ученици. Това решение ще даде възможност на кандидат-студенти, които все още обмислят образование във Великобритания, да подготвят нужните документи и да прецизират изборите си до 5 университета или 5 специалности.

От „Интеграл” отбелязва още, че расте броят на университетите, които взимат решение да „замразят“ таксите за чуждестранни студенти от ЕС за академичната 2021-2022 г., с което първокурсниците от ЕС след реален Брекзит ще заплащат досегашните 9250 паунда, вместо очакваните между 12 000 паунда и 18 800 паунда годишно, които към момента заплащат чуждестранните студенти извън ЕС.

Близо 1/3 от висшите училища на Острова вече обявиха мерките, които предприемат за европейските студенти след Брекзит – по-ниски такси за обучение, специални академични стипендии или комбинация от двете.

Сред вузовете, в които таксите ще бъдат „замразени” са Royal Holloway - University of London, University of Strathclyde, Brunel University, University of Portsmouth, Coventry University, Falmouth University, University of Leicester, University for the Creative Arts, както и Swansea University, University of South Wales и Cardiff University в Уелс.

Видовете финансова помощ са базирани на различни критерии – в по-голям размер тя се отпуска за кандидати с отличен успех и постижения и се предоставя на конкурсен принцип. Съществуват и стипендии, покриващи общежитието, както и такива на база доходи на семейството, а размерът им най-често варира в диапазона 1000-3500 паунда на година, съобщават консултантите.

Целта е да се минимизира ефекта от решението на британското правителство от лятото на 2020 г. да прекрати студентското кредитиране за кандидати от ЕС, които планират да започнат обучение на Острова през септември 2021.

Европейските студенти, които започват следването си преди август 2021, ще могат все още да получат студентски кредит върху таксата за обучение. Възможност за кредит и такси от 9250 паунда за програми, стартиращи от септември 2021, биха имали и българи със статут на уседналост в Обединеното кралство.

Всички кандидати, влизащи във Великобритания след 1 януари с цел обучение, ще трябва да кандидатстват за студентски визи. За целта студентите трябва да са изпълнили академичните условия за прием. Освен еднократната такса за виза от 348 бр. лири, студентите трябва да заплащат и задължителна медицинска застраховка в размер на 470 бр. лири на година, която ще дава възможност за достъп до безплатни медицински услуги. Кандидатстването за виза за студенти от ЕС ще става по електронен път.

Всички студенти, които започват своето обучение на Острова, получават гарантирано настаняване, осигурено от университета.

Актуална информация от университетите относно срокове, такси и възможности за стипендии може да бъде намерена на страницата http://www.integral.bg/study-in-theuk/scholarships-2021/