Лиз Тръс - луда по караоке и сирене, невежа в географията

Новият британски премиер Лиз Тръс, която ще наследи Борис Джонсън, има всички шансове да го задмине по ексцентрични изпълнения, твърдят медиите в Обединеното кралство. Те посочват и седем любопитни факти за досегашната външна министърка, спечелила битката за лидер на Консервативната партия срещу бившия финансов министър Риши Сунак.

Лиз Тръс обожава да пее караоке

Сред любимите й парчета The Guardian посочва The Time Of My Life, позната от филма "Мръсни танци". Именно тази песен наследничката на Борис Джонсън изпълни на конгреса на консерваторите през миналата година. Караоке сесия с нейно участие беше продадена на благотворителен аукцион за 22 000 паунда. Лиз Тръс признава, че обича музиката на 80-те години. Обича много да изпълнява I Wanna Dance With Somebody на Уитни Хюстън.

Упорито копира Маргарет Тачър

Лиз Тръс признава, че неин кумир е Желязната лейди Маргарет Тачър, британски премиер 1979-1990 г. Не става въпрос само за по-ниски данъци и колкото се може по-малко държава

Лиз се появява със сходни тоалети и позира от британски танк в Прибалтика - както преди десетилетия самата Тачър в германския Херфорд.

Отнесе доста ехидни коментари и за шапката, с която се появи през февруари тази година при визитата си в Москва. С подобна шапка Тачър гостува в СССР през 1987 г.

Китайски ресторант й дава вкус към храната

През 2015 г. като министър на околната среда, продоволствието и селското стопанство Тръс разказва спомен от своето детство. До спирката в родния й град Лийдс имало китайски ресторант, пред който висяла табела с надпис "Наслаждавайте се на живота. Обядвайте тук по-често". "Това ми влезна в главата и се запази като отношение към храната", разказва Лиз.

Много е зле с географията

Лиз Тръс нашумя с куриозен гаф по време на срещата си с руския външен министър Сергей Лавров. Той попитал британската си колежка дали Великобритания признава руския суверенитет върху Ростовска и Воронежка област - два региона в Южна Русия, където Кремъл трупа свои войски.

В отговор Тръс отсякла, че Великобритания никога не би ги признала за руски. В резултат на това се наложило да бъде поправена от британския посланик в Москва.

Често споменава сирене в речите си

През 2014 г. Тръс като депутат държи реч, в която заявява, че Великобритания произвежда прекрасни продукти, но внася ябълки, круши и сирене, което било позор. Пред The Telegraph тя посочва като любими марки сирене Stinking Bishop, Binham Blue и Wells Alpine, които се произвеждат в Норфолк.

Ненавижда първото си име Мери

Пълното име на новия британски премиер е Мери Елизабет Тръс. Тя обаче категорично не обича да се обръщат към нея с Мери. Спомня си като дете, че е помолила учителката си да не носи бадж с първото си име.

В младите си години се увлича по градинарство

Като ученичка Лиз Тръс се занимавала с ландшафно градинарство. Обичала да прави миниатюрни градини. С годините обаче загърбва това увлечение, оправдавайки се, че не й остава време.