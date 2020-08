Легенда на шоубизнеса се потроши с колело

Саймън Коуел, легендарният продуцент и ТВ водещ, се е потрошил с електрическо колело. Той има увреждания на гърба и ще бъде опериран в Ел Ей.

Саймън е създател на най-известните риалити формати в Америка и Великобритания - The X Factor, Britain's Go t Talent, American Idol, America's Got Talent. Участва като жури, а хапливите му коментари са легендарни.

60-годишният англичанин си купил електрическо колело. Решил да го изпробва в задния двор на именито си в Малибу, но явно е паднал лошо.

Саймън е сред най-могъщите хора в телевизионния бизнес въобще. От форматите успява да натрупа състояние от над 500 милиона долара!