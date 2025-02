Куриозен инцидент: Маймуна спря тока на цяла държава СНИМКА

„Една маймуна = пълен хаос. Време е да преосмислим електропреносната мрежа?“

Неочакван инцидент в електропреносната мрежа на Шри Ланка доведе до мащабно прекъсване на електрозахранването, а виновникът се оказа… маймуна.

Министърът на енергетиката Кумара Джаякоди заяви, че животното е проникнало в подстанция южно от Коломбо и е влязло в контакт с трансформатор, причинявайки дисбаланс в системата. В резултат 22 милиона души останаха без електричество, пише Би Би Си.

Електрозахранването започна да се възстановява поетапно, като приоритет бяха медицинските заведения и пречиствателните станции. Въпреки това много хора бяха принудени да разчитат на генератори, а властите предупредиха, че нормализирането на мрежата може да отнеме часове.

