Куриоз: Папата прекъсна аудиенция, за да вдигне телефона

Папата е критично настроен към мобилните устройства и е предупреждавал вярващите да не се пристрастяват към тях.

Папа Франциск прекъсна седмичната си аудиенция в сряда на площад "Свети Петър", за да проведе телефонен разговор, като накара събралите поклонници да го чакат повече от минута, предаде Ройтерс.

Помощник на понтифика му подаде мобилен телефон и даде знак на човек, който трябваше да чете от подиума, да изчака.

VIDEO | An unexpected moment at today's General Audience as Pope Francis paused the proceedings for a phone call, leaving the crowd in St. Peter's Square and viewers at home curious about the interruption. No further details have been revealed about the call. pic.twitter.com/X099H8BIR6