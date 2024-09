Куриоз: Бурен вятър отвя гащите на китайски град ВИДЕО

Заради силен вятър хиляди жители на китайския град Чунцин останаха без гащи, съобщи британският в. „Гардиън“ .

Поривите на вятъра се ускориха до 34 метра в секунда, след като властите се опитаха да нарушат бездъждовното време и да предизвикат изкуствено валежи. Това обаче имаше неочакван ефект: бурята не само събори дървета и билбордове, но и отнесе бельо, което съхнеше на балконите. Тъй като Чунцин е огромен град с 32 милиона души, впечатляващ брой бикини и сутиени полетяха в небето.

Многобройни видеоклипове в приложението Douyin (китайската версия на TikTok) показват бельо, което пада от балкони поради силни ветрове, виси от дърветата и се въргаля по улиците. „Жителите на Чунцин никога няма да забравят този труден ден“, шегуват се в китайските социални мрежи.

Underwear Storm In China : Result of China's Act Against Nature ?



Location : Chongqing



In an effort to bring down the temperatures and ease drought conditions, last week the #Chinese authorities turned to cloud-seeding technology, sending almost 200 rockets into the sky.… pic.twitter.com/ScEav0JCYq