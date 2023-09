Най-малко един руски военен бе убит при украинска ракетна атака срещу щаба на Черноморския флот на Русия в Севастопол.

Историческата сграда в града на анексирания от Русия Кримски полуостров е в пламъци, предадоха ТАСС и Франс прес, като се позоваха на руски официални източници.



"Пет ракети бяха свалени от противовъздушната отбрана. Историческата сграда на щаба на Черноморския флот е понесла щети при атаката. Според наличната информация е бил убит един военнослужещ", съобщи руското министерство на отбраната в комюнике.

