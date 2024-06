"Фенсфелтет" е най-голямото находище на редкоземни метали (REE) в Европа"

Най-голямото находище на редкоземни метали в Европа е открито в Югоизточна Норвегия - това обяви норвежката минна компания "Реър Ъртс Норуей" (Rare Earths Norway).

Това е възможност за прекратяване на зависимостта на Стария континент от Китай в тази сфера, казват от компанията, цитирани от Франс прес и БТА.

Според "Реър Ъртс Норуей" находището "Фенсфелтет" (Fensfeltet) съдържа 8,8 милиона тона от тези метали, които са от съществено значение за зеления преход. Количество е значително повече от това в находището "Кируна" в Швеция, за което се смята, че съдържа между 1 и 2 милиона тона редкоземни метали.

След три години интензивни сондажни дейности и анализи, първоначалната оценка на минералните ресурси показва, че "Фенсфелтет" е най-голямото находище на редкоземни метали (REE) в Европа", посочва компанията в прессъобщение.

Spennende med store ressurser av sjeldne jordarter i #Fensfeltet, men stadig redd for at for mye hastverk og hype, før et solid miljøregelverk er på plass, skal gi uakseptable naturskader.



Skal vi få en bærekraftig mineralnæring, må styringen være på plass, og det haster. pic.twitter.com/gSzXQZ9HCI