Цялото израелско правителство е одобрило след полунощ споразумението за прекратяване на огъня с „Хамас“ и за освобождаване на заложниците, държани в Газа, в замяна на палестински затворници, гласи кратко официално изявление на израелските власти, цитирани от Франс прес, пише dariknews.bg.

„Правителството одобри плана за освобождаване на заложниците“, се казва в изявлението, публикувано от канцеларията на министър-председателя Бенямин Нетаняху. „Планът за освобождаване на заложниците ще влезе в сила в неделя, 19 януари 2025 г.“, се допълва в текста на изявлението.

„Както е координирано от страните по споразумението и посредниците, прекратяването на огъня в ивицата Газа ще започне в 8:30 сутринта в неделя (съвпада с българското), 19 януари, местно време в Газа“, каза говорителят на външното министерство на Катар Маджед ал-Ансари в мрежата X.

"Съветваме жителите да вземат предпазни мерки, да проявяват максимална предпазливост и да очакват инструкции от официални източници", допълни той.

