"Хамас" продължава да извършва нападения срещу израелски сили и да изстрелва ракети по Израел

Най-малко 21 души са загинали при израелски удар по училище, превърнато в убежище за разселени лица в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като цитира информация, получена от палестински медици.

At least 28 dead, dozens injured in Israeli strike on school sheltering displaced people: Gaza Health Ministry https://t.co/IGjOu99Jw3