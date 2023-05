Седем ученици и един охранител са убити при стрелба в основно училище в Белград тази сутрин, съобщи сръбското МВР.

Шест деца и един учител са ранени и приети в Спешния център в сръбската столица. Оттам по-рано съобщиха, че и учителка е починала в резултат на раните си.

At least 9 #KILLED in elementary #schoolshooting in #Serbian capital #Belgrade.



The footage above shows a 14-year-old #shooter being taken out of a building after reportedly committing an attack with his father’s #gun. pic.twitter.com/lfve6D4OwV