Краят на една ера: Гробаря приключи с кеча

Легендата на кеч федерацията WWE Гробаря (The Undertaker) обяви, че боят срещу Ей Джей Стайлс през април е бил неговият последен в кариерата му на ринга, съобщи „Марка“.



„Нямам никакво желание да се върна на ринга. Беше хубав момент, а ако има идеален финал на една кариера, това бе точно такъв“, каза високият 2,03 м тексасец за двубоя си с Ей Джей Стайлс в края на април.



В края на финалния епизод на документалната поредица The Last Ride, посветена на живота му, Гробаря уверява, че „вече няма какво повече да постигна, по-добре ще ми е извън ринга, отколкото на него“.



Гробаря, чието име е Марк Уилям Калауей, вече веднъж обяви края на кариерата си – през 2017. Режисьорите на спектаклите на WWE бяха измислили достатъчно зловещи имена на любимите хватки на Гробаря, често наричан от говорителите край ринга и Мъртвеца: Задушаващо тръшване, Надгробен камък, Последно причастие, Портите на ада или Дяволския триъгълник.