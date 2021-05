Коя е най-слушаната банда в колата? И победителят е..

Коя е най-предпочитаната от хората музика при шофиране? Британската търговска компания Perrys реши да даде официален отговор на този въпрос и направи допитване до над 1500 шофьори.

Първото място категорично се пада на Queen - вероятно благодарение и на опита на Top Gear да определи най-подходящата песен за каране, при който първото място бе за Don't Stop Me Now, пишат от Automedia.

Фреди Меркюри и компания водят убедително с 4.7% от предпочитанията на запитаните, далеч пред Ед Шийрън - 2.7%, ABBA - 2.5%, и Little Mix - 2%. Като цяло в челната десетка доминират старите рок-групи - The Beatles са шести, The Eagles - осми, Fleetwood Mac - девети, и AC/DC - десети. От по-съвременните музиканти в Топ 10 попадат Coldplay и Oasis.

Като цяло обаче над една трета от запитаните предпочитат да слушат в колата си поп, за рок са гласували 15%, за кънтри - 8%, за рап - 8%, и за класическа музика - 6%.