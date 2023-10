Кои са най-скъпите картини в света?

В музеите и галериите се съхраняват огромни колекции от картини, създадени от стари майстори преди XIX век.

Някои от най-скъпите произведения се смятат за безценни, а музеите рядко ги продават. Ако някога сте се чудили за стойността на емблематични картини като "Мона Лиза", ще ви покажем някои от най-скъпите картини, пише vesti.bg.

Версия "О на Les Femmes D'Alger" на Пабло Пикасо - Невероятно е колко голяма стойност можем да придадем на изкуството, върху което са оказали влияние няколко уважавани творци. Les Femmes d'Alger е създадена от Пабло Пикасо през 1955 г. като шедьовър в стила на кубизма. Произведението е вдъхновено от творчеството на Фердинан Виктор Йожен Дьолакроа, художник, известен със своята картина "The Women of Algiers in their Apartment". Стойността на картината Пикасо е 179 милиона долара.

Портрети на Мартен Солманс и Опийен Копит, създадени от Рембранд Рейн - Рембранд трябва да е уважавал тази двойка, смятат критици. В чест на тяхната сватба той рисува "Портрет на Мартен Солманс" и "Портрет на Опийен Копит". Въпреки че ги е рисувал поотделно, картините обикновено се показват заедно. Не можете да намерите портрета на Мартен без лика на Опийен. Творбата е създадена през 1634 г. и е закупена съвместно от Лувъра в Париж и музея Rijksmuseum в Амстердам за 197 млн. долара.

"No.6", абстрактна живописна картина на Марк Ротко - Абстрактната картина на Марк Ротко, нарисувана с маслени бои, е изключително ценна картина на стойност приблизително 203 милиона долара. Този шедьовър е съставен от три ярки цвята, които придават емоционална наситеност на творбата. Противоречивият ѝ дизайн предизвиква дебати сред купувачите, като някои твърдят, че ѝ липсва съдържание. Въпреки това творбата продължава да бъде ярък пример за уникалния стил на Ротко и за влиянието му върху абстрактния експресионизъм.

Картина "No.17А" на Джаксън Полък - Ако погледнем как е направена тази картина, всеки би я нарекъл "цапаница". И все пак тази картина струва над 208 милиона долара. Въпреки че все още се опитваме да разберем заглавието "Номер 17А", изпъкващите цветове и материали са поразителни. Картината е описвана като изключителна, а цялата идея зад пръските боя е невероятна.

Шедьовърът на Пол Гоген "Nafea FAA Ipoipo" Първото пътуване на Пол Гоген до Таити през 1891 г. поставя началото на любовта му към острова и жените там, която продължава цял живот. Година по-късно той рисува известната Пост-импресионистична творба "Nafea Faa Ipoipo", изобразяваща две млади жени, седящи в спиращ дъха цветен пейзаж в синьо, зелено и златисто. Тази зашеметяваща картина е продадена за 300 милиона долара. Интересното е, че тя е продадена на частна продажба, като лицето, което я е закупило, е пожелало да остане анонимно. Вероятно сега картината се намира в личната колекция на този човек.

Картината на Пол Сезан "Card Players" (Картоиграчи) е една от най-известните картини с маслени бои на Пол Сезан изобразява мъже, играещи карти на маса (на заден фон). Това е един от петте варианта, които той създава през кариерата си. Много от тези картини днес са изложени в престижни музеи и галерии по света. Сезан старателно проучва тази тема и всяка версия на картината се различава леко по броя на седящите хора, мястото и размера на платното. Произведението на изкуството е оценено на 250 млн. долара след закупуването му от кралското семейство на Катар.

Шедьовър на абстрактния експресионист Вилем де Кунинг - Вилем де Кунинг, холандско-американски художник, създава забележителна творба на "абстрактния експресионизъм" през 1955 г. Това художествено направление, чиито пионери са художници като де Кунинг и Джаксън Полък, се смята за първото модерно художествено направление в Америка. Франц Клайн, приятел и колега на де Кунинг, оказва влияние върху техниката му, като го убеждава да изостави агресивните "замазки". През 2015 г. Кенет К. Грифин плаща 300 млн. долара за платното.

Картината на Леонардо да Винчи "Salvator Mundi" (Спасител на Света) - Шедьовърът струва 450 милиона долара. "Salvator Mundi" на Леонардо да Винчи стана най-скъпата картина, продавана някога по време на събитие за съвременно изкуство през 2016 г. в Christie's, Ню Йорк. Тя беше продадена за 450 млн. долара, а човекът наддавал за нея се оказа саудитски принц. На творбата е изобразен Христос, който държи кълбо. Преди търга картината е била изложена в Националната галерия в Лондон.