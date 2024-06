Кои са 50-те най-добри ресторанта в света за тази година?

50-те най-добри ресторанта в света току-що обявиха „Най-добрия ресторант в света“ в рамките на престижна церемония по награждаването в Лас Вегас в сряда, 5 юни 2024 г. Тазгодишният победител е Disfrutar в Барселона, Испания.

Церемонията за 2024 г. се състоя в Wynn Las Vegas и на нея световноизвестни готвачи и уважавани ресторантьори от всички краища на света се събраха, за да разберат кой ресторант ще бъде обявен за най-добрия в света за 2024 г.

Ресторант, който вече е заемал първото място, няма право на втора победа. Вместо това той се присъединява към елитния списък „Най-добрите от най-добрите“, в който влизат известни заведения като Noma, Osteria Francescana и Mirazur. Това означава, че победителят от 2023 г., Central в Лима, вече ще бъде част от този престижен списък, което създава възможност за Disfrutar да заеме първото място.

Кой е най-добрият ресторант в света през 2024 г.?

Най-добрият ресторант в света е Disfrutar в Барселона, Испания. Disfrutar отдавна е добре оценен от журито - той зае второ място в списъка за 2023 г. и е постоянно присъствие на наградите от 2018 г. насам, когато екипът получи наградата за най-високо ново присъствие. Шеф-готвачите Ориол Кастро, Едуард Ксатрух и Матеу Касаняс се запознават в El Bulli (ресторант, отличен с наградата Best of the Best) през 90-те години на миналия век, след което отварят Disfrutar в квартал Eixample в Барселона, който е известен с любопитното си творческо меню и красивата си трапезария.

Как се избират 50-те най-добри ресторанта в света?

Списъкът се определя от група експерти и има няколко правила: членовете на групата не могат да гласуват за ресторант, в който имат икономически интерес, и трябва да са се хранили в ресторантите, които са спечелили техните гласове през предходните 19 месеца, пише cntraveller.com.

На ресторантите с най-високи оценки на всеки континент се дава специално отличие. Най-добрият ресторант в Африка е La Colombe. Най-високо оцененият ресторант в Северна Америка е Atomix, а най-високо оцененият ресторант в Азия е Gaggan. Най-добрият ресторант в Южна Америка за 2024 г. е Maido. А най-добрият ресторант в Европа и победител в класацията за най-добър ресторант в света за 2024 г. е Disfrutar в Барселона.

Индивидуалните награди включваха наградата Resy One To Watch, която бе присъдена на Kato в Лос Анджелис. Наградата за най-добър сладкар в света беше присъдена на Нина Метайер. Междувременно The Highest Climber бе присъдена на The Chairman в Хонконг.

Кои ресторанти се класират от 1-50 място през 2024 г.?

1. Disfrutar, Барселона

2. Asador Etxebarri, Atxondo, Испания

3. Table by Bruno Verjus, Париж

4. Diverxo, Мадрид

5. Maido, Лима

6. Atomix, Ню Йорк

7. Quintonil, Мексико Сити

8. Alchemist, Копенхаген

9. Gaggan, Банкок

10. Дон Хулио, Буенос Айрес

11. Septime, Париж

12. Lido 84, Гардоне Ривиера

13. Trèsind Studio, Дубай

14. Quique Dacosta, Дения

15. Sézanne, Токио

16. Kjolle, Лима

17. Kol, London

18. Plénitude, Париж

19. Reale, Кастѐл ди Са̀нгро

20. Уинг, Хонконг

21. Florilège, Токио

22. Steirereck, Виена

23. Sühring, Банкок

24. Odette, Сингапур

25. El Chato, Богота

26. The Chairman, Хонгконг

27. A Casa do Porco, Сао Пауло

28. Elkano, Гетария

29. Boragó, Сантяго

30. Ресторант Tim Raue, Берлин

31. Belcanto, Лисабон

32. Ден, Токио

33. Pujol, Мексико Сити

34. Розета, Мексико Сити

35. Frantzen, Стокхолм

36. The Jane, Антверпен

37. Oteque, Рио

38. Sorn, Банкок

39. Пиаца Дуомо, Алба

40. Le Du, Банкок

41. Mayta, Лима

42. Ikoyi, Лондон

43. Nobelhart & Schmutzig, Берлин

44. Mingles, Сеул

45. Arpege, Париж

46. Single Thread, Халдсбърг

47. Schloss Schauenstein, Фюрстенау

48. Hisa Franko, Кобарид

49. La Colombe, Кейптаун

50. Uliassi, Сенигалия