Кадри показват крайбрежието на украинския град Одеса, пълно с боклуци, дошли с водите от взривения язовир "Каховка".

Houses from the Kherson region have drifted all the way to Odesa and washed ashore. Also furniture, household appliances, and cars float in the waters. A (ecological) disaster. pic.twitter.com/ibfZXSh2tm