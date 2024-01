Северна Корея закри своите агенции, работещи за обединението с Юга

Това предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на държавната новинарска агенция КЦТА.

Тя разпространи съобщението днес - ден след парламентарно заседание, на което е говорил севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

Ким заявил, че окончателното му заключение е, че обединението с Южна Корея вече не е възможно. Югът иска да свали властта в Пхенян и да постигне обединение просто като погълне Севера, аргументирал се той.

"Не искаме война, но нямаме намерение да избягваме такава", подчертал севернокорейският държавен ръководител пред парламента, чиято роля до голяма степен се свежда до това да утвърждава неговите решения.

