Германският милиардер Карл-Ериван Хауб, за когото дълго време се смяташе, че е загинал при ски инцидент в Швейцария, вероятно всъщност е жив и живее с по-млада жена в Москва, сочат нови данни.

Карл-Ериван Хауб, тогава на 58 години, изчезва по време на индивидуална ски обиколка в Алпите на 7 април 2018 г. Шестдневното издирване не дава никаква следа от бизнесмена и той е обявен за мъртъв от германски съд през 2021 г. Преди изчезването си Карл-Ериван Хауб е изпълнителен директор на консорциума "Тенгелман". На поста е наследен от брат си Кристиан.

Сега обаче прокуратурата в Кьолн е започнала разследване на твърденията, че братът на Хауб, Кристиан, е предоставил невярна информация, когато е заявил, че не разполага с никаква информация, която да показва, че брат му все още е жив, съобщи RTL.

Разследването е започнало след жалба за престъпление, подадена от журналисти от телевизионния канал RTL, които са разследвали изчезването на Хауб.

Missing billionaire who was declared dead six years ago, is reportedly living with his mistress in Russia.



The billionaire, Karl-Erivan Haub vanished under mysterious circumstances under Switzerland while on a solo trip to the mountains.



After a through search which lasted… pic.twitter.com/plNa9hi49j