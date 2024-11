Зловещ Инцидент в Китай: 35 Жертви след Удар на Кола в Тълпа от хора

35 души загинаха, 43 бяха ранени, след като автомобил се вряза в хора в южния китайски град Джухай, съобщи местната полиция.

35 DEAD AS DRIVER RAMS CROWD IN CHINESE CITY



A 62-year-old driver struck a crowd of people exercising at a sports center in Zhuhai, southern China, killing 35 and injuring 43.



Authorities detained the driver, identified only by his surname, Fan, as investigations continue.… pic.twitter.com/FRN1gAygk0