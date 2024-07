Заподозреният се е самопрострелял и след гонка с полицията и е починал в болницата

Четирима души са убити, а други трима са тежко ранени при стрелба в къща в американското градче Флорънс, намиращо се в северната част на Кентъки. За това съобщава „Гардиън“.

