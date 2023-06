Кървава баня! Улично парти прерасна в бой и стрелба

Едната от жертвите е 19-годишен младеж.

Двама души са загинали, а 15 са били ранени, след като на голямо улично парти е избухнал бой, довел до стрелба в Сагинау, Мичиган, предава Си Ен Ен.

Според властите партито е било популяризирано в социалните мрежи, а полицията е разпръснала тълпата "многократно на различни места" преди инцидента, се казва в съобщение на полицията на щата Мичиган.

"Полицията е била наблизо и се е подготвяла да разпръсне тълпата на това ново място, когато многобройни обаждания на 911 са съобщили, че хора стрелят в тълпата приблизително", се казва в съобщението.

A shooting that officials say occurred at a large street party in Saginaw, Michigan, left two people dead. In all, 15 people were injured. https://t.co/pblwpbdrEk