Кървав ужас! Жестока касапница в Китай, има убити и ранени

Ранените са настанени за лечение в болница

Двама души са убити, а 21 ранени при атака с нож в болница в югозападната китайска провинция Юнан, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии, които цитират полицията.

Suspect arrested after "vicious" knife attack at Chinese hospital https://t.co/P33ZNPtPYh





Нападението е извършено в 11:37 ч. местно време (03:37 ч. по Гринуич), а заподозреният е местен жител, съобщи официалният дигитален медиен център на окръг Чжънсюн в провинция Юнан.



2 Killed In Knife Attack At China Hospital, Several Injured https://t.co/y0HdJLXeat pic.twitter.com/xC73mgc3ss