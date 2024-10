Капсулата „Сарко“ няма да може да бъде използвана, докато разследването не приключи

Заради смъртта на 64-годишна американка, използването на капсулата за самоубийство „Sarco“ в Швейцария е преустановено, а разследването по случая продължава, съобщи CNN.

На 6 септември застъпническите групи, подкрепящи евтаназията, обявиха, че прекратяват приемането на заявления за използване на капсулата, след като през миналия месец са били подадени над 370.

Швейцарската полиция е арестувала няколко души след първата евтаназия, извършена с капсулата.

Въпреки че асистираното самоубийство е законно в Швейцария, то е строго регулирано и "Sarco" срещна съпротива.

Полицията е намерила устройството и тялото на местопроизшествието. Капсулата е била разположена в гора в Мерцхаузен, разказват от полицията.

Прокурорите в Шафхаузен разследват няколко лица за „предизвикване, подпомагане и подбуждане към самоубийство“. От полицията добавиха, че няколко души са били задържани, без да предоставят подробности за тях или за смъртта.

