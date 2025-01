Канада бясна на Тръмп: Никога няма да станем част от САЩ!

Канадският премиер Джъстин Трюдо също осъди остро думите на Тръмп

Канадският министър на външните работи Мелани Жоли, един от възможните наследници на премиера Джъстин Трюдо, реагира остро на последните изказвания на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп. В публична реч той намекна за възможно икономическо и политическо влияние върху Канада, включително идеята за превръщането ѝ в 51-вия щат на САЩ.

В социалната мрежа X, Жоли категорично отхвърли коментарите на Тръмп, заявявайки:

„Коментарите на новоизбрания президент Тръмп показват пълна липса на разбиране за това какво прави Канада силна страна. Ние никога няма да отстъпим пред лицето на заплахи.“

Канадският премиер Джъстин Трюдо също осъди остро думите на Тръмп. В свой пост в X, той бе категоричен:

„Няма никакъв шанс Канада да стане част от САЩ.“

Тези реакции подчертават готовността на канадското ръководство да защити своята независимост, дори при нарастващо напрежение със своя могъщ съсед.

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.