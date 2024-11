Епизод от 2000 г. показва Лиза Симпсън като първата жена президент, която се справя с бюджетна криза, завещана от президента Тръмп. Лиза носи облекло, подобно на това на Камала Харис, с което се появи на церемонията по полагане на клетва като вицепрезидент, пише dnes.bg.

Популярният анимационен сериал „Семейство Симпсън“ си спечели място в историята на поп културата като нещо като съвременен Нострадамус заради изненадващите си предсказания, пише Indiatoday. Преди повече от 20 години шоуто сякаш намеква, че Камала Харис може да стане президент на Съединените щати. В епизод от 2000 г. Лиза Симпсън е показана като първата жена президент, което кара някои да вярват, че шоуто предсказва бъдещата роля на Харис.

В сезон 11, епизод 17 на Семейство Симпсън, Лиза се занимава с бюджетен проблем, оставен от президента Тръмп. Тя носи лилав панталон и перлена огърлица, които много наподобяват тези, които Камала Харис носеше при встъпването си в длъжност на вицепрезидент през 2021 г.

Много хора вярват, че Семейство Симпсън са предсказали евентуалната кандидатура на Камала Харис за президент.

The 17th episode of the 11th season of The Simpsons shows Lisa Simpson as the first female president of the United States, dressed similarly to Kamala Harris at Joe Biden's inauguration.



This episode, which aired in 2000, strongly suggests that real estate mogul Donald Trump… pic.twitter.com/zvFZ5RVLl8