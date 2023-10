Какво става с фейсбук и месинджър? Дават тези грешки

Има проблем с влизането във "Фейсбук", съобщават потребители. При определено търсене, например последни реакции на публикации се появява съобщение GraphQL query is unauthorized - или на български - Запитването за GraphQLd е неупълномощено.

"Не съм програмист, а просто обикновен потребител на Facebook. Току-що се опитах да извлека моите 2 известия в marketplace messenger и получих тази грешка> GraphQL заявката е неупълномощена. Тази заявка е неупълномощена, защото проверката на разрешението на някои полета е неуспешна.След това се опитах да отида на страницата на собствения си профил във Facebook и получих същата грешка", пише потрибетел.

Проблеми има и с месинджър. Засега мрежата не дава обяснения, съобщава БНР.