Какво се случва? Още един кораб се удари в мост в САЩ ВИДЕО

Шлеп се удари в мост над река Арканзас в щата Оклахома в Средния запад на САЩ, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.

Това е вторият подобен инцидент в страната тази седмица. Мостът "Франсис Скот Кий" над река Патапско в град Балтимор в североизточния щата Мериленд се срути във вторник рано сутринта, след като бе ударен от товарен кораб. Смята, че са загинали шестима души - строителни работници.

US-59 south of Sallisaw at the Kerr Reservoir is completely shut down at this time due to a barge that has struck the bridge. Troopers are diverting traffic away from the area. The bridge is going to be shut down until inspections of the bridge can be made. pic.twitter.com/IONAbvGOEk