Стокхолм беше изпълнен с блясък в сряда вечерта, тъй като шведското кралско семейство беше домакин на гала вечеря за някои много специални гости

Членовете на кралското семейство приветстваха френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит на държавно посещение в страната им.

И за да накарат гостите си да се почувстват добре дошли, крал Карл Густав, кралица Силвия и останалата част от семейството присъства на банкет с президента и първата дама в Стокхолмския дворец.

На вечерята присъстваха и престолонаследничката принцеса Виктория и принц Даниел, както и принц Карл Филип и принцеса София.

Залите на двореца блестяха от скъпоценни камъни, когато кралските особи и специалните гости пристигнаха за вечеря, предаде Daily Mail.

46-годишната принцеса Виктория беше облечена с бална рокля с едно рамо в бароков стил със златни детайли, докато вървеше ръка за ръка със съпруга си по червения килим.

Визията ѝ беше допълнена от зашеметяваща тиара от злато и диаманти, диамантени обеци и блестяща чанта.

Междувременно Бриджит се придържаше към шикозния си стил. Тя бе облечена в дълга рокля в син нюанс. Тоалета ѝ беше украсен с пайети около деколтето и талията, а Брижит носеше диамантени обеци като аксесоар.

Принцеса София пристигна в двореца със съпруга си принц Карл Филип. Кралската особа бе облечена в дълга до земята рокля в светъл нюанс. Тоалета ѝ имаше мрежести ръкави и метални елементи.

