ЖИВИ! Децата на Къро били на училище по време на екзекуцията

Децата на Красимир Каменов-Къро не са пострадали по време на покушението срещу него. Те били на училище по време на стрелбата, съобщава Нова телевизия. По-рано бе съобщено, че са загинали децата на Къро и бавачката им.

Припомняме, че Красимир Каменов-Къро и жена му са били убити в Кейптаун, Република Южна Африка. Убита е и икономката им.

Говорителят на южноафриканската полицейска служба (SAPS) полковник Андре Траут заяви, че четирите тела са открити около 8:20 ч. сутринта в четвъртък.

JUST IN#WCSaps crime scene experts are combing the scene of a multiple murder in Constantia, Cape Town. 4 foreign nationals, believed to be from Bulgaria, were shot and killed this morning @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/7j4AdLiALz