Жегите ще станат зверски до 2070 г.

„Коронавирусът промени света по начин, който беше трудно да си представим преди няколко месеца и резултатите от изследванията ни показват как климатичните промени могат да направят нещо подобно“, казва Шефер.

Светът е изправен пред огромно предизвикателство, свързано с парниковите емисии и глобалното затопляне. Според учените, в следващите 50 години човечеството ще бъде изложено на екстремни горещини, които могат да са фатални и катастрофални за оцеляването на вида ни.

Средните годишни температури ще надвишат 29 градуса по Целзий, при положение, че хората обитават места със средни годишни температури от 11-15 градуса по Целзий или между 20-25 градуса.

Ако парниковите газове не намалеят, 3,5 милиарда души може да се окажат изложени на екстремни жеги след 50 години и ще се наложи да живеят в райони, където средните годишни температури надвишават 29 градуса – освен ако не мигрират.

Това ги поставя извън климатичната ниша в която хората живеят вече повече от 6000 години, смятат учени от екипа на Мартен Шефер от Wageningen University (Нидерландия). Изследването е публикувано в Proceedings of the US National Academy of Sciences (PNAS).

Той и колегите му поглеждат към миналото за своя анализ. Използвайки съществуващата база данни те сравняват предпочитаните от човека за обитаване райони и климатичните условия там. Те установяват, че най-голяма концентрация на хора има на места със средни годишни температури от 11 до 15 градуса и малко по-малка концентрация на места с 20-25 градуса по Целзий. Това разпределение почти не се е променяло за изминалите 6000 години и затова учените наричат този температурен диапазон „екологичната ниша на човека“.

Поглеждайки към бъдещето специалистите използвали климатичен сценарий. Според него концентрацията на парниковите газове ще продължи да се увеличава както и в миналите десетилетия, пише факти.бг. Температурите ще се покачват в различните части на света.

021Изчисленият показват, че районите със средни годишни температури от над 29 градуса по Целзий ще се покачат от 0,8% (особено в Сахара) до 19 % през 2070 г. Така ще бъдат засегнати над 1 милиард хора само в Индия и над 100 милиона души в Нигерия, Пакистан, Индонезия и Судан. „Това ще има не само пряк опустошителен ефект, но хората все по-трудно ще успяват да се справят с бъдещи кризи като нови пандемии“, акцентира Шефер.

Подобно покачване на температурите не непременно означава, че хората ще мигрират от засегнатите области, тъй като не е толкова просто. Въпреки това Шефер вижда резултатите от проучването като призив към световната общност бързо да редуцира емисиите си от въглероден диоксид.