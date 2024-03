Извратено: Използваха смъртта на Даяна в реклама за евтанзия

Приятели на принцеса Даяна реагираха с гняв и отвращение, след като "гнусна" реклама използва фаталната й автомобилна катастрофа за насърчаване на евтаназията.

Отвратителната кампания показва снимка на смачканата кола на Даяна в тунел с надпис: „Даяна. Тя не избра смъртта си… през 2024 г. трябва да имаме избор“. То предизвика незабавна буря от яростни реакции, като приятели и политици определиха рекламата като „гнусна“ и „отвратителна“.

„Това е жестоко, безчувствено и опортюнистично“, каза нейната приятелка Роза Монктън. „Даяна беше експлоатирана през живота си и смъртта й сега се експлоатира по много долни причини“, добави тя пред Daily Mail. Източници, близки до монархията, заявиха, че кралското семейство е останало без думи, заради „изключително лошия вкус“ на създателите на рекламата.

