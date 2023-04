Известен певец почина на 46 години

Изпълнителят е бил открит мъртъв в дома си в Дорсет

Британският певец Пол Катърмоул, който беше част от поп групата "Ес клъб севън", почина на 46-годишна възраст, предадоха Ройтерс и ДПА.

За кончината му съобщи бандата в профила си в Twitter. Семейството на Катърмоул потвърди новината.

Изпълнителят е бил открит мъртъв в дома си в Дорсет на 6 април, отбелязва ДПА. Не се съобщава причината за смъртта на певеца.

This is a tragedy. A whole generation of us loved S Club 7, and all seven of them. RIP Paul Cattermole.https://t.co/386GszFyRR