Извънредно! Почина бащата на регето ВИДЕО

Ямайският реге пионер Фредерик Натаниел "Тутс" Хибърт си отиде на 77 години. Новината съобщи БиБиСи.

Легендата основава още в ранните 60 бандата "Toots & the Maytals". Той дори въвежда термина реге за първи път с песента "Do the Reggay".

Легендата е починал в болница в столицата Кингстън. От семейството не уточниха причината, въпреки че пред последните две седмици музикантът е бил изследван няколко пъти за коронавирус.

Фамилията съобщи само, че Тутс е починал в пълно спокойствие, обграден от съпругата и 7 от осемте им деца. Семейството благодари на лекарите.