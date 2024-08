Руският президент Владимир Путин демонстрира неочакван жест по време на своята визита в Грозни, столицата на Чеченската република

Путин целуна Корана в Грозни, предаде NEXTA. На кадрите се вижда как руският президент, изявяващ се като воин на православната вяра, целува Корана пред своя приятел Рамзан Кадиров.

Putin kissed a Quran in Grozny



"If I had more such infantrymen, I would be very happy. But even one such infantryman is worth a lot," Putin, a defender of Russian Orthodoxy, said about Kadyrov. pic.twitter.com/LO9ngzaiQh