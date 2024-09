Изумително! Земята се сдобива с втора луна

Като истинската Луна, тя ще се върти около нашата планета

Този месец Земята ще се сдобие с втора луна под формата на малкия астероид 2024 PT5.

За разлика от Луната, основният спътник на Земята, който придружава нашата планета от около 4 милиарда години, тази „нова мини-луна“ ще остане само два месеца, преди да се върне обратно към дома си в астероиден пояс, който следва нашата планета и обикаля около слънцето.

Екип от учени, добре запознат с изследването на така наречените „мини-лунни събития“, идентифицира предстоящото събитие на гравитационно улавяне. Те забелязаха особените динамични свойства на 2024 PT5, докато рутинно наблюдаваха новооткрити обекти за потенциално интересно поведение.

Учените проследиха орбитата на астероида в продължение на 21 дни и определиха по-нататъшния му път. Според проучването астероид 2024 RT5 произхожда от астероидния пояс Арджуна, който обикаля около Слънцето.

Но гравитационното привличане на Земята ще привлече 2024 RT5 към себе си и като истинската Луна, тя ще се върти около нашата планета. Вярно, не за дълго - само 56,6 дни, от 29 септември до 25 ноември.

Това не е първият подобен обект, който навлиза в орбитата на Земята. Някои от тях не правят пълен оборот около Земята, а някои - стават такива мини-луни. Причините за излъчването на тези обекти около Земята са гравитационни смущения, причинени от Слънцето.

2024 RT5 е по-голяма от някои други мини-луни и също така ще се върне в орбитата на Земята през 2055 г.

Гравитацията на Земята ще го привлече в орбитата си и астероидът ще има отрицателна геоцентрична енергия, тоест няма да може да избяга от гравитационното привличане на Земята.

Той ще обикаля около Земята във формата на подкова, преди да се върне към хелиоцентрична енергия - което означава, че след това отново ще обикаля около Слънцето, точно както другите планети и NEO в нашата галактика.

Изследователите също така отбелязаха, че този астероид ще остане близо до Земята няколко месеца и след като напусне орбитата. Той ще се доближи най-близо до Земята на 9 януари 2025 г. и след това ще се върне към Слънцето.

