НАТО счита, че Украйна може да проведе пролетно контранастъпление с 12 бойни бригади, като три от тях се тренират и оборудват от Киев, а 9 - от САЩ и съюзниците на Вашингтон

Секретни военни документи на САЩ и НАТО изтекоха в интернет. Те описват подготовката на украинската пролетна офанзива срещу Русия, която трябва да започне съвсем скоро, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Пентагонът разследва кой може да стои зад теча. Документите се появиха в Twitter и Telegram. Американското военно министерство първоначално се опитало да накара Twitter да премахне публикациите със секретните документи. Те включват диаграми на очакваните доставки на оръжия, степен на готовност на украинските бойни части и карта, показваща кога земята е кална в Украйна.

"Да, можете напълно да изтриете нещо от интернет - това работи перфектно и изобщо не привлича вниманието към това, което се опитвате да скриете", коментира иронично Илон Мъск.

Плановете за пролетната контраофанзива на Украйна

Става ясно, че НАТО счита, че Украйна може да проведе пролетно контранастъпление с 12 бойни бригади.

Три от тях се тренират и оборудват от Киев, а 9 - от САЩ и съюзниците на Вашингтон.

Числеността на една бригада е 5000 души. Това означава, че настъплението ще се осъществи с армия от около 60 000 души.

Според изтеклите документи към 31 март 6 от обучаваните от НАТО бригади ще са завършили тренировките си и ще са напълно екипирани. Останалите 3 бригади ще са в бойна готовност месец по-късно. Това означава, че приготовленията за настъплението срещу контролираните от Русия територии ще може да започне с пълна сила най-рано към 30 април.

Оборудваните от НАТО сили ще разполагат с 253 танка, 381 бронирани бойни машини, 480 моторизирани бронетранспортьора, 147 артилерийски установки и 571 всъдехода Хъмви.

Вижда се наличието на поне 100 броя машини M2 Bradley, 100 БМП-та, 100 машини Stryker, самоходни гаубици AS-90 от Великобритания и 32 броя танкове Leopard-2.

Германия, Полша, Чехия, Канада, Великобритания и САЩ са основните снабдители със западно въоръжение за Киев.

BREAKING — Classified war documents detailing secret American and NATO plans for building up the Ukrainian military ahead of a planned offensive against Russia were posted this week on social media channels, senior Biden administration officials said.



В изтеклите планове се вижда още, че до края на април почти цяла Украйна ще е с твърде кална почва, която не позволява мащабно и бързо механизирано настъпление. Калният период ще приключи най-напред на юг, но ще продължи до средата на май в северните чати на Донбас.

Течът на секретната информация представлява значително нарушение на американското разузнаване в усилията им да се помогне на Украйна.

"Запознати сме с докладите за публикации в социалните медии и отделът преразглежда въпроса", каза Сабрина Сингх, заместник прессекретар на Пентагона.

Документите не предоставят конкретни планове за битка. В изтеклите секретни документи липсват диаграми на бойните планове за провеждането на пролетното контра настъпление. От тях обаче става ясно, че офанзивата ще се проведе най-вероятно след края на април.

Според военните експерти най-логично би било прекъсването на сухоземния мост към Крим. Това значи офанзива в посока Мелитопол, Бердянск и Мариупол. Ефектът от успешна операция в южно направление би затруднил Москва в удържането на Крим.

Eдин от слайдовете твърди, че от 16 000 до 17 500 руски войници са били убити, докато Украйна е претърпяла загубата на 71 500 войници. Според "Ню Йорк Таймс" това може би е единствената манипулирана визуална информация от страна на проруските източници.

Според изчисленията на Пентагона Русия е понесла много повече жертви - близо 200 000 убити и ранени, докато Украйна има 100 000 убити и ранени войници.

Въпреки това анализаторите твърдят, че с изключение на това документите изглеждат автентични.

В документите се споменава например степента на разходите за HIMARS. Пентагонът не е казал публично колко бързо украинските войски изразходват ракетите за комплекса. В документите обаче се виждат разходите на боеприпасите.

Не е ясно как документите са се озовали в социалните мрежи. Те първо бяха споделени от проруски страници и канали.

Единият от документите с гриф "строго секретно" предлага "Статус на конфликта към 1 март". Това свидетелства кога е станал течът.

На 1 март украински служители бяха в американската база във Вайсбаден, Германия. Там те проведоха военни игри, които най-вероятно са симулирали настъплението срещу контролираните от Русия територии в Украйна.

Ден по-късно ген. Марк А. Мили, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, и ген. Кристофър Каволи, върховен командващ на силите на НАТО в Европа, посетиха сесиите с украинските военни.

Изтичането на информация е първият пробив на руското разузнаване, оповестен публично от началото на войната.

Съединените щати предоставят на Украйна информация за командни пунктове, складове за боеприпаси и други ключови възли на руската армия. Такова разузнаване в реално време е позволило на украинците да атакуват успешно руските сили, включително да убият висши руски генерали и да затруднят логистиката на Москва. Американски служители твърдят, че Украйна е изиграла решаващата роля в планирането и изпълнението на тези удари, припомня в. "Ню Йорк Таймс".

Според изданието Украйна и Съединените щати работят в тясно сътрудничество по варианти за украинска офанзива още от есента на 2022 година. Но изтичане на разузнавателна информация от този вид, публикувано в социалните медии и достъпно по целия свят, неминуемо ще навреди на споделянето на разузнавателна информация между Украйна и Съединените щати.