Струи от нажежена лава достигат 76 метра височина

Вулканът Килауеа на Хаваите изригва отново, а потоци от нажежена червена лава се стичат по склоновете му, съобщава Хавайската вулканична обсерватория.

Последното изригване започна на 23 декември.

Лавата се издига на височина от 250 фута (76 метра).

Absolutely mesmerizing to witness the glowing lava fountain at Kīlauea's summit eruption in Hawai'i. Volcanoes are living monuments to Earth's fiery origins — a stunning reminder that the planet's forces are still alive and at work. pic.twitter.com/PAel7maGBf

Засега няма заплаха за населени места.

Зрелищни кадри от уебкамери показват как потоци от лава продължават да текат, въпреки че изригването ту спира, ту се възобновява.

Това е осмият етап от активността на вулкана и се случва в отдалечената зона на Националния парк "Хавайски вулкани", без пряка опасност за местното население.

Ще продължи ли Килауеа да бълва лава? Следете за още актуални данни!

Hawaii's Kilauea Volcano is at it again, erupting for the eighth time since December 2024! Lava fountains are reaching up to 330 feet, creating a spectacular display within Hawai'i Volcanoes National Park.



The eruption, which started just last night, has so far been confined… pic.twitter.com/iRD6A5K2ga