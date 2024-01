"Хамас" излъчи видеозапис с трима израелски заложници, държани от радикалното движение

Те призовават своето правителство да спре настъплението срещу контролираната от ислямистката групировка ивица Газа, за да бъдат освободени, предаде Ройтерс, отбелязвайки, че това се случва в стотния ден от войната, започнала на 7 октомври. Тогава бойци на "Хамас" нахлуха на израелска територия, причинявайки смъртта на най-малко 1200 души, повечето от които цивилни, според данни на Тел Авив. Ответните действия на Израел доведоха до смъртта на вече над 23 000 души в ивицата Газа, сочат данните на здравното министерство в анклава, контролиран от "Хамас".

Излъченото видео, траещо 37 секунди, завършва със следното послание на радикалната групировка: "Утре (днес - бел. ред.) ще ви информираме за тяхната съдба". Ройтерс отбелязва, че не е упоменато на коя дата е заснет видеозаписът.

⚡️#AlQassam (Hamas) published a video of prisoners inside #Gaza captioned with:



“Tomorrow we will inform you of their Fate. Your government is lying”#GazaAttack #Gaza_Genocide #Yemen #UkraineRussiaWar #ريال_مدريد_برشلونه #ElClasico #الحرب_العالمية_الثالثة #HalaMadrid #zarcia pic.twitter.com/yXsvo9hkj8