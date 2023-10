Двама мъже - от "Хамас" и "Ислямски джихад", говорят за погрешно изстреляната ракета, причинила смъртта на 500 цивилни



Израелските сили за отбрана (IDF) публикуваха кадри, които показват, че ракетата, поразила болницата в Газа снощи и убила стотици хора, е изстреляна от самата Ивица Газа, а не от територията на Израел.

Преди час IDF публикува кадрите и поясни:

"Неуспешен ракетен изстрел от терористичната организация "Ислямски джихад" поразява болницата "Ал Ахли" в град Газа.

Кадри на Израелските военновъздушни сили от района около болницата преди и след неуспешния ракетен изстрел на терористичната организация "Ислямски джихад".

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf