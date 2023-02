Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна заедно с американския президент Джо Байдън на официално посещение в Киев. Новината съобщи в канала си в Телеграм депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко. Това е първото посещение на Кристалина Георгиева като директор на МВФ.

Together with US President Joe Biden, National Security Advisor Jake Sullivan, and Director of the International Monetary Fund Kristalina Georgieva arrived in Kyiv. pic.twitter.com/BQDO7NPNr8