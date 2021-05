Италия е големият победител в "Евровизия 2021". Песента "Zitti E Buoni" на Måneskin спечели известния песенен конкурс.

Виктория Георгиева представи фантастично България на финала на конкурса, но не успя да се класира в Топ 10. Тя получи общо 170 точки от публиката и националните журита.





Под №17 тя изпълни песента “Growing Up is Getting Old”.

Виктория бе един от големите фаворити за класиране в топ 5 във финала.





На последно място - с 0 точки от публика и националните журита, остана песента на Великобритания.