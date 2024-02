Роден е на 3 февруари 1901 г.

Бразилски пенсионер, който твърди, че е най-възрастният мъж в света, отпразнува своя 123-ти рожден ден, а семейството му обяви, че той все още е в добро здраве.

Андрелино Виейра да Силва, който живее в град Апаресида де Гояния в бразилския щат Гояс, е роден на 3 февруари 1901 г., според личната му карта.

'World's oldest man' celebrates his '123rd birthday' in Brazil as family reveal he is still 'in good health' https://t.co/djgklf2M8G