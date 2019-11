Истината зад легендарните песни на Queen

На 24 ноември 1991 г. великият Фреди Меркюри си отива от този свят вследствие на бронхопневмония, едно от усложненията на болестта, от която певецът страда – СПИН.

Въпреки тежкото си здравословно състояние Фреди все пак успява да заснеме клипа на една от най-запомнените песни на Queen - Show Must Go On („Шоуто трябва да продължи”) малко преди смъртта си.

На днешния ден си спомняме за творчеството, което Фреди остави зад гърба си, както и за неговия непреклоним дух и извънземен талант.

Bohemian Rhapsody (1975 г.)

Това е може би най-големият хит в историята на музиката. Не само заради популярността, която добива, а и заради начина, по който изпъква на фона на всичко познато до този момент.

Създадена от гениалния ум на Фреди, Bohemian Rhapsody оборва всички прогнози и безапелационно се изкачва на върха на всички музикални класации.

Песента е съставена от шест отделни композиционни части и не предизвиква нищо друго освен дълбоко и безгранично възхищение.

За създаването на песента съществуват много хипотези, а самият Фреди никога не коментира в прав текст какво всъщност е значението на странния на пръв поглед текст.

Най-много поддръжници събира теорията за това, че песента е отражение на историята на самия Фреди. Браян Мей и Роджър Тейлър потвърждават, че в текста има автобиографични нюанси.

We Will Rock You (1977 г.)

Единственият инструмент, нужен за изпълнението на We Will Rock You, несъмнено е човешкото тяло.

Може би именно това я превръща в тотален хит и до днес я чуваме в почти всеки един спортен център (заедно с нейната посестрима We Are The Champions).

Идеята за песента, която да включи активно публиката в самото изпълнение, идва от китариста на групата Браян Мей, който за пример взима песента You’ll Never Walk Alone, която феновете на английския футболен отбор “Ливърпул” на всеки мач.

Видеоклипът към песента е сниман в двора на барабаниста на групата Роджър Тейлър.

Don’t Stop Me Now (1978 г.)

Don’t Stop Me Now е най-веселата песен в историята на музиката. И не го казваме само ние, а и самите учени, които по специална формула са изчислили, че това е най-радостната песен, съществувала някога.

Песента я пише самият Фреди и то в един не много светъл период от живота си, когато потъва в света на наркотиците и безкрайните купони.

Останалите членове на бандата са изключително притеснени от състоянието му и съдържанието на песента.

Истината е, че популярността на Don’t Stop Me Now расте все повече през последните десетилетия. Можете да я чуете на фона на редица реклами, телевизионни предавания и сериали.

Love Of My Life (1979 г.)

Само един човек на тази планета може да се похвали с това, че Фреди Меркюри ѝ е написал песен, и това е Мери Остин – най-голямата любов в живота на певеца.

Двамата се запознават в началото на 70-те години, сгодяват се, Мери е до Фреди в най-тежките периоди от живота му.

Остава до него до последния му ден, макар и години след развода им. Мери и Фреди се разделят, след като той ѝ съобщава, че е бисексуален.

I Want To Break Free (1984 г.)

Въпреки често срещаното вярване, че текстът на хитовата I Want To Break Free е написан от самия Фреди, това не е вярно.

Текстът на песента е дело на Джон Дийкън, басиста на групата. I Want To Break Free се превръща в химн на Американския национален конгрес в Република Южна Африка, докато Нелсън Мандела е все още в затвора.

Днес този хит може и да е символ на личностната свобода, но през 1984 г. неговият ексцентричен характер кара САЩ да забрани излъчването му на своята територия.